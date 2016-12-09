Вячеслав Колосков: "Поражения "Зенита" и "Краснодара" – позор российского клубного футбола"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что выступление "Зенита" и "Краснодара" в 6-м туре группового турнира Лиги Европы можно расценить как позор. Оба российских клуба потерпели поражение – АЗ и "Ницце" соответственно.

– Тот позор, который мы сейчас пережили после поражения "Краснодара" и "Зенита", говорит только о том, что этим клубам наплевать на престиж нашего футбола, на свой престиж, на престиж нашей премьер-лиги, – приводит ТАСС слова Колоскова. – Даже чисто эмоционально, когда два клуба напрямую выходят, а третий через стыковые игры – это колоссальный интерес зрителей, огромнейшие деньги. Я это расцениваю не только как позор нашего клубного футбола, но и как предательство по отношению к имиджу и интересам российского футбола.

Например, "Ростов" практически все свои долги покрыл за счет успешного выступления в Лиге чемпионов. Единственный, кто, к сожалению, вел разговоры про выступление этого клуба в ЛЧ, это Евгений Леннорович Гинер, который говорил, что лучше бы "Зенит" вышел, но практика показала, что "Ростов" как раз и принес наибольшее количество очков нам в копилку.