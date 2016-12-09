Вячеслав Колосков: "Поражения "Зенита" и "Краснодара" – позор российского клубного футбола"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что выступление "Зенита" и "Краснодара" в 6-м туре группового турнира Лиги Европы можно расценить как позор. Оба российских клуба потерпели поражение – АЗ и "Ницце" соответственно.
– Тот позор, который мы сейчас пережили после поражения "Краснодара" и "Зенита", говорит только о том, что этим клубам наплевать на престиж нашего футбола, на свой престиж, на престиж нашей премьер-лиги, – приводит ТАСС слова Колоскова. – Даже чисто эмоционально, когда два клуба напрямую выходят, а третий через стыковые игры – это колоссальный интерес зрителей, огромнейшие деньги. Я это расцениваю не только как позор нашего клубного футбола, но и как предательство по отношению к имиджу и интересам российского футбола.
Например, "Ростов" практически все свои долги покрыл за счет успешного выступления в Лиге чемпионов. Единственный, кто, к сожалению, вел разговоры про выступление этого клуба в ЛЧ, это Евгений Леннорович Гинер, который говорил, что лучше бы "Зенит" вышел, но практика показала, что "Ростов" как раз и принес наибольшее количество очков нам в копилку.
Nevropatolog
Просто с такой защитой кпд всей команды минимальный- ты наверное так хотел сказать? Или опять чуваша с берёзами будешь отмазывать. Их же любой игрок в лиге чемпионов с уходом в сторону обходит. Ты прав про Траоре ,что он ноль, но только все горазды вину на какого-нибудь легионера сбагрить, а эти три гурея неприкасаемые. Так что договаривай кто ещё виноват. Защита-проходной двор. Вот от кого больше зависит.
15:30
Ivenhoe
По поводу ЦСКА хватит уже: все вопросы к Гинеру, а не к тренеру и команде. В таком составе нельзя нормально выступать в ЛЧ. По отдаче у меня нет претензий к тренеру и команде. Просто с таким нападающим кпд всей команды минимальный.
15:11
Ivenhoe
Хватит скулить, все поправимо. А выиграли те, кому это было нужно, это объяснимо.
15:06
Serg19700
Лучше бы вспомнил что Краснодар в 3 турнирах рубится. Наверное лучше как Спартак сразу слиться непонятно кому, тогда это не позор. А лидеру чемпионата Франции проиграть это позор. А Гинер пусть на своих 3-оковых смотрит.
14:48
sp2012
Колосков прав на все 100%. а поражение от десятого состава НИЦЦЫ-это вообще падение ниже плинтуса. Пора зп урезать и разгонять всех . Лучше на школы потратить их зарплаты!!!
14:29
ruffus
"Вопреки" - вспомни ЦСКА и свиней с паленой шерстью - вот где позор. в этих матчах и Зенит и Краснодар смотрелись достойно, так что Славке скулить не надо. Не всегда можно побеждать Но всегда можно с проглотом как паленошерстные или как манекены из ЦСКА.
14:16
Flamenco
БРАВО КОЛОСКОВ!!!
14:06
shpasic
только ЦСКА не позор.
14:02
Вопреки
Браво !!! Хоть один мужик отважился сказать ПРАВДУ о наших денежных мешках и адм. ресурсниках, думающих лишь о том, как срубить бабло, а на интересы Страны им плевать ! Но пока у руля РФС будет податливый и боящийся Гинеров, Миллеров и Федунов, господин МУТКО, наш футбол будет в глубокой заднице.
13:58