Вячеслав Колосков: "Победа "Зенита" закономерна, но нет ощущения, что она окончательная"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков подчеркнул, что "Зенит" неидеально провел матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Мольде" (3:1). По его словам, рано праздновать выход в групповой турнир.

- В принципе, команда понравилась, но "Зенит" давал им играть, спокойно разыгрывать мяч, комбинировать, через центр атаки шли, - цитирует "РИА Новости" Колоскова. - Когда "Зенит" сделал замены, прибавил в скорости, тогда уже другая картина появилась. "Мольде" не выдержал напора и высокого темпа, начал ошибаться. Плюс элементы навала последовали, причем не просто на одного нападающего, а большим числом футболистов. Отсюда пошли голы. Вроде бы победа закономерна, но нет ощущения, что это окончательная победа.

Если бы "Зениту" противостояла какая-то любительская команда, то было бы неприлично заставлять нервничать болельщиков. А тут соперник был приличный, они смотрелись в первом тайме с точки зрения командной игры, с точки зрения индивидуального мастерства, по владению мячом смотрелись лучше, чем "Зенит". Гол, будем так говорить, ошибка Мевли.