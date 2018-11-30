Вячеслав Колосков: "Не вижу ничего плохого в прагматичном футболе "Зенита"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отметил, что не видит ничего плохого в прагматичном футболе, который показал "Зенит" в игре Лиги Европы против "Копенгагена"(1:0). Кроме того, почетный президент РФС считает, что у "Краснодара" хорошие шансы пробиться в весеннюю часть Лиги Европы.

- Цель оправдывает средства. Перед "Зенитом" стоит цель - выиграть, - цитирует "РИА Новости" Колоскова. - Как это сделать, знают только тренер и команда. Если у (Сергея) Семака такое прагматичное видение футбола – ничего плохого я в этом не вижу. В истории остается результат. Он дает возможность двигаться вперед, приносит дополнительные деньги в казну клуба, привлекает болельщиков и повышает престиж. Хорошо, когда все это совпадает.

Уверенность в том, что "Краснодар" выйдет из группы, будет только после финального свистка матча с "Севильей". "Горожане" должны попадать в плей-офф – команда Мурада Мусаева показывает хорошую игру, стабильно дает результат.

У "Краснодара" группа посильнее, чем у "Зенита". В составах соперников "горожан" собраны более мастеровитые футболисты. К тому же у петербуржцев глубина состава и совокупность мастерства выше, чем у "Краснодара". Поэтому "Зенит" уже вышел в 1/16 финала, а "Краснодар" пока нет.