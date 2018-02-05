Вячеслав Колосков: "Не вижу криминала в решении УЕФА по матчу "Црвена Звезда" - ЦСКА"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал о решении УЕФА разрешить "Црвене Звезде" провести матч с ЦСКА со зрителями. Ранее сербский клуб обязали сыграть с армейцами при пустых трибунах.

- У меня нет перед глазами решения УЕФА. Я точно не знаю, чем он руководствовался. Такие исключения из правил бывали. Иногда меняют первоначальные решения. Возможно, за "Црвеной Звездой" не тянется никакого шлейфа, нет серьезной "кредитной истории". Тогда почему не пойти сербам навстречу? Никакого криминала я здесь не вижу.

Возможно, российские клубы в будущем смогут воспользоваться таким прецедентом, подавать апелляции. Пока ничего необычного в вердикте УЕФА, на мой взгляд, нет. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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