"Вы поэтому и идете внизу таблицы, что задом на стадион заезжаете". Глава пресс-службы "Спартака" ответил испанцам

Во время пресс-конференции после матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы "Вильярреал" - "Спартак" (2:0) испанские журналисты задали главному тренеру красно-белых вопрос про клубный автобус. Представителей СМИ удивил тот факт, что автобус заехал на стадион передом, а не задом, как это делают остальные.

- Почему автобус "Спартака" не стал заезжать на стадион задом, как делают остальные? - прозвучал вопрос от испанских журналистов.

- Это наше поверье. Мы не можем заехать на стадион задом, - ответил Кононов.

- Вы поэтому и идете внизу таблицы ("Вильярреал" занимает в чемпионате Испании 17-е место. - Прим. "СЭ"), что задом заезжаете. А если бы заезжали передом, боролись бы с "Барселоной", - добавил руководитель пресс-службы "Спартака" Леонид Трахтенберг. (Дмитрий Зеленов)