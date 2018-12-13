23:56 13 декабря | Футбол — Лига Европы

"Вы поэтому и идете внизу таблицы, что задом на стадион заезжаете". Глава пресс-службы "Спартака" ответил испанцам

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Во время пресс-конференции после матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы "Вильярреал" - "Спартак" (2:0) испанские журналисты задали главному тренеру красно-белых вопрос про клубный автобус. Представителей СМИ удивил тот факт, что автобус заехал на стадион передом, а не задом, как это делают остальные.

- Почему автобус "Спартака" не стал заезжать на стадион задом, как делают остальные? - прозвучал вопрос от испанских журналистов.

- Это наше поверье. Мы не можем заехать на стадион задом, - ответил Кононов.

- Вы поэтому и идете внизу таблицы ("Вильярреал" занимает в чемпионате Испании 17-е место. - Прим. "СЭ"), что задом заезжаете. А если бы заезжали передом, боролись бы с "Барселоной", - добавил руководитель пресс-службы "Спартака" Леонид Трахтенберг. (Дмитрий Зеленов)

Вильярреал - Спартак

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 6-й тур. Матчи "Зенита", "Спартака", "Краснодара" и другие игры
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