Вуядин Савич: "Завтра буду болеть за "Спартак". Красно-белые не проиграют "Атлетику"

Защитник "Црвены Звезды" Вуядин Савич считает, что у ЦСКА большие перспективы в текущем розыгрыше Лиги Европы. Также он отметил, что будет смотреть матч "Спартака" против "Атлетика" и поддерживать москвичей. В среду "Црвена" уступила ЦСКА на выезде со счетом 0:1 и вылетела из плей-офф Лиги Европы.
– Показалось, что после перерыва вы прижались к воротам. Что случилось?
– ЦСКА – очень сильная команда. Мы попробовали перестроиться и отработать на контратаках. Но не получилось.
– Хотя в конце матча у вас было несколько ярких моментов.
– Да. Очень жаль, что не забили. Такое надо реализовывать. Должны были понимать, что ЦСКА не даст 5-6 моментов.
– В Сербии при таком морозе играли?
– Никогда. Очень тяжело было сегодня. Но и ЦСКА тоже.
– Как думаете, у армейцев есть шансы пройти еще дальше в Лиге Европы?
– Надо смотреть на соперника. Но я вижу у ЦСКА большие перспективы.
– В следующей стадии будете за армейцев болеть?
– Знаете, я игрок и фанат "Црвены Звезды". И мы поддерживаем только "Спартак". Конечно, пожелаю ЦСКА удачи, но болеть не могу. Вас поддержат фанаты "Партизана".
– А матч "Спартака" с "Атлетиком" смотреть будете?
– Конечно. И буду болеть! "Спартак" не проиграет. Сто процентов! Ничья или победа завтра.
– Кого выделите из состава ЦСКА?
- Партизан (Футбол)
- Алан Дзагоев
- ЦСКА (футбол)
- Спартак (футбол)
- Атлетик
- Црвена Звезда (Футбол)
- Ахмед Муса
Serenky25
Пабидим 4-1
23:50