Вуядин Савич: "Завтра буду болеть за "Спартак". Красно-белые не проиграют "Атлетику"

Защитник "Црвены Звезды" Вуядин Савич считает, что у ЦСКА большие перспективы в текущем розыгрыше Лиги Европы. Также он отметил, что будет смотреть матч "Спартака" против "Атлетика" и поддерживать москвичей. В среду "Црвена" уступила ЦСКА на выезде со счетом 0:1 и вылетела из плей-офф Лиги Европы.

– Показалось, что после перерыва вы прижались к воротам. Что случилось?

– ЦСКА – очень сильная команда. Мы попробовали перестроиться и отработать на контратаках. Но не получилось.

– Хотя в конце матча у вас было несколько ярких моментов.

– Да. Очень жаль, что не забили. Такое надо реализовывать. Должны были понимать, что ЦСКА не даст 5-6 моментов.

– В Сербии при таком морозе играли?

– Никогда. Очень тяжело было сегодня. Но и ЦСКА тоже.

– Как думаете, у армейцев есть шансы пройти еще дальше в Лиге Европы?

– Надо смотреть на соперника. Но я вижу у ЦСКА большие перспективы.

– В следующей стадии будете за армейцев болеть?

– Знаете, я игрок и фанат "Црвены Звезды". И мы поддерживаем только "Спартак". Конечно, пожелаю ЦСКА удачи, но болеть не могу. Вас поддержат фанаты "Партизана".

– А матч "Спартака" с "Атлетиком" смотреть будете?

– Конечно. И буду болеть! "Спартак" не проиграет. Сто процентов! Ничья или победа завтра.

– Кого выделите из состава ЦСКА?

– Мусу и Дзагоева. (Ярослав СУСОВ)