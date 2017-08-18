Вуядин Савич: "Црвена Зезда" довольна результатом матча с "Краснодаром"

Защитник "Црвены Звезды" Вуядин Савич после первого матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Краснодара" (2:3) выразил удовлетворение тем, что команда забила два мяча. По его словам, в ответном поединке, который состоится 24 августа, сербам могут помочь их болельщики.

- 2:3 в гостях - лучше, чем 0:1, - приводит слова Савича пресс-служба "Црвены Звезды". - Так что мы можем быть доволны. В таких матчах всегда нужно забивать как можно больше. Шансы выйти в группе теперь 50 на 50. При яростной поддержке фанатов мы поборемся за победу.