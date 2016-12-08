Второй гол АЗ в ворота "Зенита": больше всех недоработали Витсель и Мак

На 43-й минуте матча 6-го тура группового раунда Лиги Европы АЗ – "Зенит" голландский клуб забил второй мяч в ворота Юрия Лодыгина.

Вина Жулиану в пропущенном голе в матче АЗ – "Зенит" минимальна

По-футбольному винить за него никого из зенитовцев не нужно: хозяевам просто-напросто удалось переиграть соперников за счет быстрой перегруппировки сил, перевода мяча и индивидуального мастерства. Все защитники "Зенита" располагались на своих местах, Александр Анюков, державший "своего" нападающего, передал того Ивану Новосельцеву, чтобы встретить подключившегося в атаку полузащитника, но не стал идти в жесткий стык, опасаясь возможного фола, а перекрыл возможное направление удара и финта. Однако голландцу удалось идеально точно попасть в дальний угол, и отчаянный бросок Лодыгина не спас положение.

Недоработали в этом эпизоде двое петербуржцев: после того как Хави Гарсия увяз в борьбе на левом краю и был отсечен от дальнейшего хода событий, страховать зону следовало Акселю Витселю, но он очень уж медленно возвращался назад и не успел помешать соперникам разыграть мяч. А держать автора забитого мяча должен был, очевидно, Роберт Мак, отвечающий за правый фланг, но он тоже отстал, и Анюкову пришлось вести борьбу один в один, в которой атакующий оказался успешнее. (Евгений ЗЫРЯНКИН)

Трансляция матча АЗ - "Зенит"