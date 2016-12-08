21:58 8 декабря | ФУТБОЛ — Лига Европы

Второй гол АЗ в ворота "Зенита": больше всех недоработали Витсель и Мак

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На 43-й минуте матча 6-го тура группового раунда Лиги Европы АЗ"Зенит" голландский клуб забил второй мяч в ворота Юрия Лодыгина.

Вина Жулиану в пропущенном голе в матче АЗ – "Зенит" минимальна

По-футбольному винить за него никого из зенитовцев не нужно: хозяевам просто-напросто удалось переиграть соперников за счет быстрой перегруппировки сил, перевода мяча и индивидуального мастерства. Все защитники "Зенита" располагались на своих местах, Александр Анюков, державший "своего" нападающего, передал того Ивану Новосельцеву, чтобы встретить подключившегося в атаку полузащитника, но не стал идти в жесткий стык, опасаясь возможного фола, а перекрыл возможное направление удара и финта. Однако голландцу удалось идеально точно попасть в дальний угол, и отчаянный бросок Лодыгина не спас положение.

Недоработали в этом эпизоде двое петербуржцев: после того как Хави Гарсия увяз в борьбе на левом краю и был отсечен от дальнейшего хода событий, страховать зону следовало Акселю Витселю, но он очень уж медленно возвращался назад и не успел помешать соперникам разыграть мяч. А держать автора забитого мяча должен был, очевидно, Роберт Мак, отвечающий за правый фланг, но он тоже отстал, и Анюкову пришлось вести борьбу один в один, в которой атакующий оказался успешнее. (Евгений ЗЫРЯНКИН)

Трансляция матча АЗ - "Зенит"

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 6-й тур
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (10)
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trops57

Такое впечатление что команды были готовы к тому, что победит АЗ. Доказательства? Когда до конца матча осталось несколько минут и аут возле ворот АЗ, должен был У Зенита, чуть ли не не минуту никто из зенитовцев нехотел вбрасывать мяч.

23:41 8 декабря

Slim Taller

А какой из Анюкова защитник если его легко обыгрывают один в один?! Он же не против Месси играл.От пенсионеров Зениту нужно избавляться.И Нету в топку.

23:15 8 декабря

SSergey

Витсель поменьше бы языком трепал, а побольше бы в футбол играл.

23:07 8 декабря

shpasic

чё работать-то им, если отпуск уже.

22:37 8 декабря

199

Вот и весь газпром. Привет гимлеру.

22:21 8 декабря

knecht alex

Слуцкий по любому.

22:20 8 декабря

Platinum1991

ВТОРОЙ ГОЛ АЗ В ВОРОТА "ЗЕНИТА": БОЛЬШЕ ВСЕХ НЕДОРАБОТАЛИ ВИТСЕЛЬ И МАК... Да! Они не доработали, но и Анюков не стал плотно накрывать игрока соперника и позволил ему ударить в угол. Соперник попал в штангу, от которой мяч и залетел в ворота Зенита! Игроки обороны Зенита НЕДОРАБОТАЛИ и не помешали сопернику забить второй мяч! Вратарь среагировал на удар, но не смог его отразить, потому что удар был обводящий и сложный для вратаря. 2:0! Зенит проигрывает после первого тайма! Мы уже это где-то видели? Сумеет ли Зенит отыграться! Покажет второй тайм! Вперёд Зенит забивать! Моменты были в первом тайме и не один! Подвела реализация!

22:16 8 декабря

shu111

Это не Ростов. Это апельсины.

22:10 8 декабря

unfan

АЗ виноват

22:06 8 декабря

shpasic

вот это новость!

22:05 8 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ