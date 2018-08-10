Все задержанные в Минске после матча "Динамо" - "Зенит" болельщики отпущены

Все 16 человек, которые были задержаны во время первой игры 3-го отборочного раунда Лиги Европы между минским "Динамо" и "Зенитом" (4:0), были отпущены, информирует "РИА Новости". 16 болельшиков, среди которых 14 россиян, были задержаны по ходу встречи.

Официальный представитель Главного управления внутренних дел Мингорисполкома Наталья Ганусевич заявила, что были отпущены все 16 человек. Основной причиной задержания стало распитие алкогольных напитков и бросание файеров на поле.

В отношении задержанных составлены 16 протоколов об административных правонарушениях. 11 протоколов составлены по статье "Мелкое хулиганство", 5 - по статье "Распитие алкогольных, напитков или пива... в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения".

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