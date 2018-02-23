01:00 | Футбол — Лига Европы

Все участники 1/8 финала Лиги Европы. С кем сыграют ЦСКА, "Зенит" и "Локомотив"?

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Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы. Россию на этой стадии представят три клуба.

В число 16 лучших в турнире вошли:
Россия
ЦСКА 
"Локомотив"
"Зенит"
Англия
"Арсенал"
Испания
"Атлетико" 
"Атлетик"
Германия
"Лейпциг" 
"Боруссия" Д 
Италия
"Лацио" 
"Милан"
Франция
"Лион" 
"Марсель" 
Украина
"Динамо" К
Португалия
"Спортинг"
Чехия
"Виктория" П
Австрия
"Зальцбург"

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 23 февраля в Ньоне. Она начнется в 15.00 по московскому времени. В отличие от предыдущего раунда на этот раз никакого "посева" команд не будет. Все 16 шаров окажутся в одной корзине. 

Матчи 1/8 финала пройдут 8 и 15 марта. Часть из них будет начинаться в 21.00 по московскому времени, часть - в 23.05. Точное расписание составят сразу после жеребьевки. 

Четвертьфиналы сыграют 5 и 12 апреля, полуфиналы - 26 апреля и 3 мая, финал - 16 мая (в Лионе).

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (42)
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Солёный

Кони любому сольют (учитывая их игру с сербами)... бомжи и дрезинщики - если попадут на топ-чемпионаты, то шансы 40/60, если на остальных - то 60/40...

10:20

Антиконь .

Есть Атлетико, Боруссия, Арсенал и есть все остальные!!!

09:59

zoolord

С украиной будут разводить все время. По-этому никаких динамо не будет. А так остались Зальцбург, Виктория, Спортинг. Можно кого-нибудь из французов.

08:39

Dymanomashina

Слабых уже не будет

08:14

Dymanomashina

shpasic ЦСКА - Арсенал, Локомотив - Милан, Зенит - Атлетико. 01:46---------------------------А Динамо Киев -Плзень?? Ну уж нет))

08:13

Кот Василий

Сквайер Треллони Но будет виктория с плесенью) Вот увидишь! Хотя я смерть как хочу увидеть встречу Атлетико-Зенит! Вся страна думаю хочет это видеть! Треск денежного мешка прекрасный звук) Трр! тррр!!

02:37

Сквайер Треллони

Кот Василий боруссия сейчас шляпа и зенит уже её дрючил как то если ты не знал!Самые сильные это арсенал и атлетико тут шансов практически нет,а вот с другими можно играть,только не как пищевик дома с бильбао раздвинув рогатку в первом тайме.

02:27

Сквайер Треллони

Со всеми кроме арсенала,атлетико и боруссии можно играть,марсель правда неудобен и лацио тоже,но всё же!

02:24

Кот Василий

зенит уже купил жеребьевку! Конечно же виктория плесень попадется) С боруссией у фк бабло жесткости очка не хватит играть на Зигналь-Идуна-парк) А с атлетико вообще молчу) Поэтому спокойно,без нервов чувствуем себя королями с ягодкой викторией) Ла-ла-ла-ла! Мы зенит,нам это нравиться!)))

02:24

Фуля

Если не "Динамо" К, "Спортинг", "Виктория", "Зальцбург", то по ходу труба. Ещё хорошо бы Атлетик - у него даже Спартак смог выиграть.

02:04

spetrov

Sandy45, можно и "Зальцбург". Пусть они нам потом должны будут. :)

01:57

Sandy45

ЦСКА нужна Виктория. Пора должок вернуть...

01:55

shpasic

ЦСКА - Арсенал, Локомотив - Милан, Зенит - Атлетико.

01:46

Алехандрохорс

Думается так: ЦСКА-Спортинг, Зенит-Марсель (ибо клиенты), а вот для Локо-Ляйпциг или Киев(Сёмина там помнят)

01:43

Drek

Не хотелось бы в 1/8 увидеть российскую пару, уж лучше пусть в четвертьфинале.

01:28

geoserge

c Динамо не будут разводить. по крайней мере ничего про это не говорили

01:28

Vladi1313

Зениту Марсель попадется, Локо-Спортинг. Коням-хз, итальянцы или французы)) история повторяется))

01:27

mz

Практически все команды вышли в 1/8 серьёзные. Сложно нашим клубам будет.

01:27

Drek

Нормальные соперники, со всеми можно играть. Хотелось бы , чтобы обязательно достался Атлетик, это сладкая булочка по-любому.

01:26

Haiaxi

Со всеми можно играть. Милан слабый в этом году, Арсенал по прежнему чудит, Атлетико и Боруссию в ЛЧ поимели все, кто хотел. В любом случае интересно будет.

01:25

zoostation

Локо с Зенит будет интересно! особенно после 0-3 в Питере..

01:24

zoostation

Lars Berger совва, почему 0,75? На пятерых делится... Победа сейчас нашим 0,4 приносит...//Ну 0.8 точно заработаем!

01:23

zoostation

совва zoostation Nur1974 От России больше всех - 3 клуба// Вот две наших в одну пару и запихнут, ибо нефиг!) ______________________ если запихнут, то только плюс) ибо 0,75 евроочка в копилку)/ Я же не против. У нас ни разу не было очной встречи русских в ЕК. Даже украинские клубы уже пару раз между собой попадали, не говоря уже о клубах из топ-5 чемпионатов.

01:20

shpasic

Лейпциг - тоже совсем не сахар.

01:19

von_insterburg

Разводить наши команды с кукуевскими кастрюлями будут чи ни?

01:19

Lars Berger

совва, почему 0,75? На пятерых делится... Победа сейчас нашим 0,4 приносит...

01:16

совва

Дядька Самые грозные Атлетико и Лион. С остальными можно играть. _____________ ага, а Арсенал, Боруссия на раз пройдем))

01:16

devoted

Арсенал не забывайте. Играть с ним очень даже можно, но и получить 3 гола в свои ворота за 10 минут тоже вполне реально.

01:15

Vladi1313

Французов надо . Если обыграем, то можем обойти их по кэфу.

01:15

совва

zoostation Nur1974 От России больше всех - 3 клуба// Вот две наших в одну пару и запихнут, ибо нефиг!) ______________________ если запихнут, то только плюс) ибо 0,75 евроочка в копилку)

01:14

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