Все участники 1/8 финала Лиги Европы. С кем сыграют ЦСКА, "Зенит" и "Локомотив"?

Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы. Россию на этой стадии представят три клуба.

В число 16 лучших в турнире вошли:

Россия

ЦСКА

"Локомотив"

"Зенит"

Англия

"Арсенал"

Испания

"Атлетико"

"Атлетик"

Германия

"Лейпциг"

"Боруссия" Д

Италия

"Лацио"

"Милан"

Франция

"Лион"

"Марсель"

Украина

"Динамо" К

Португалия

"Спортинг"

Чехия

"Виктория" П

Австрия

"Зальцбург"

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 23 февраля в Ньоне. Она начнется в 15.00 по московскому времени. В отличие от предыдущего раунда на этот раз никакого "посева" команд не будет. Все 16 шаров окажутся в одной корзине.

Матчи 1/8 финала пройдут 8 и 15 марта. Часть из них будет начинаться в 21.00 по московскому времени, часть - в 23.05. Точное расписание составят сразу после жеребьевки.

Четвертьфиналы сыграют 5 и 12 апреля, полуфиналы - 26 апреля и 3 мая, финал - 16 мая (в Лионе).