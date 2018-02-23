Все участники 1/8 финала Лиги Европы. С кем сыграют ЦСКА, "Зенит" и "Локомотив"?

Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы. Россию на этой стадии представят три клуба.
В число 16 лучших в турнире вошли:
Россия
ЦСКА
"Локомотив"
"Зенит"
Англия
"Арсенал"
Испания
"Атлетико"
"Атлетик"
Германия
"Лейпциг"
"Боруссия" Д
Италия
"Лацио"
"Милан"
Франция
"Лион"
"Марсель"
Украина
"Динамо" К
Португалия
"Спортинг"
Чехия
"Виктория" П
Австрия
"Зальцбург"
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 23 февраля в Ньоне. Она начнется в 15.00 по московскому времени. В отличие от предыдущего раунда на этот раз никакого "посева" команд не будет. Все 16 шаров окажутся в одной корзине.
Матчи 1/8 финала пройдут 8 и 15 марта. Часть из них будет начинаться в 21.00 по московскому времени, часть - в 23.05. Точное расписание составят сразу после жеребьевки.
Четвертьфиналы сыграют 5 и 12 апреля, полуфиналы - 26 апреля и 3 мая, финал - 16 мая (в Лионе).
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Милан (Футбол)
- Динамо Киев
- Спортинг Л
- Марсель
- Арсенал Лондон
- Лацио
- Атлетико
- Лион
- Атлетик
- Боруссия Дортмунд
- Лейпциг (футбол)
- Виктория Пльзень
- Лига Европы
- Зальцбург
Солёный
Кони любому сольют (учитывая их игру с сербами)... бомжи и дрезинщики - если попадут на топ-чемпионаты, то шансы 40/60, если на остальных - то 60/40...
10:20
Антиконь .
Есть Атлетико, Боруссия, Арсенал и есть все остальные!!!
09:59
zoolord
С украиной будут разводить все время. По-этому никаких динамо не будет. А так остались Зальцбург, Виктория, Спортинг. Можно кого-нибудь из французов.
08:39
Dymanomashina
Слабых уже не будет
08:14
Dymanomashina
shpasic ЦСКА - Арсенал, Локомотив - Милан, Зенит - Атлетико. 01:46---------------------------А Динамо Киев -Плзень?? Ну уж нет))
08:13
Кот Василий
Сквайер Треллони Но будет виктория с плесенью) Вот увидишь! Хотя я смерть как хочу увидеть встречу Атлетико-Зенит! Вся страна думаю хочет это видеть! Треск денежного мешка прекрасный звук) Трр! тррр!!
02:37
Сквайер Треллони
Кот Василий боруссия сейчас шляпа и зенит уже её дрючил как то если ты не знал!Самые сильные это арсенал и атлетико тут шансов практически нет,а вот с другими можно играть,только не как пищевик дома с бильбао раздвинув рогатку в первом тайме.
02:27
Сквайер Треллони
Со всеми кроме арсенала,атлетико и боруссии можно играть,марсель правда неудобен и лацио тоже,но всё же!
02:24
Кот Василий
зенит уже купил жеребьевку! Конечно же виктория плесень попадется) С боруссией у фк бабло жесткости очка не хватит играть на Зигналь-Идуна-парк) А с атлетико вообще молчу) Поэтому спокойно,без нервов чувствуем себя королями с ягодкой викторией) Ла-ла-ла-ла! Мы зенит,нам это нравиться!)))
02:24
Фуля
Если не "Динамо" К, "Спортинг", "Виктория", "Зальцбург", то по ходу труба. Ещё хорошо бы Атлетик - у него даже Спартак смог выиграть.
02:04
spetrov
Sandy45, можно и "Зальцбург". Пусть они нам потом должны будут. :)
01:57
Sandy45
ЦСКА нужна Виктория. Пора должок вернуть...
01:55
shpasic
ЦСКА - Арсенал, Локомотив - Милан, Зенит - Атлетико.
01:46
Алехандрохорс
Думается так: ЦСКА-Спортинг, Зенит-Марсель (ибо клиенты), а вот для Локо-Ляйпциг или Киев(Сёмина там помнят)
01:43
Drek
Не хотелось бы в 1/8 увидеть российскую пару, уж лучше пусть в четвертьфинале.
01:28
geoserge
c Динамо не будут разводить. по крайней мере ничего про это не говорили
01:28
Vladi1313
Зениту Марсель попадется, Локо-Спортинг. Коням-хз, итальянцы или французы)) история повторяется))
01:27
mz
Практически все команды вышли в 1/8 серьёзные. Сложно нашим клубам будет.
01:27
Drek
Нормальные соперники, со всеми можно играть. Хотелось бы , чтобы обязательно достался Атлетик, это сладкая булочка по-любому.
01:26
Haiaxi
Со всеми можно играть. Милан слабый в этом году, Арсенал по прежнему чудит, Атлетико и Боруссию в ЛЧ поимели все, кто хотел. В любом случае интересно будет.
01:25
zoostation
Локо с Зенит будет интересно! особенно после 0-3 в Питере..
01:24
zoostation
Lars Berger совва, почему 0,75? На пятерых делится... Победа сейчас нашим 0,4 приносит...//Ну 0.8 точно заработаем!
01:23
zoostation
совва zoostation Nur1974 От России больше всех - 3 клуба// Вот две наших в одну пару и запихнут, ибо нефиг!) ______________________ если запихнут, то только плюс) ибо 0,75 евроочка в копилку)/ Я же не против. У нас ни разу не было очной встречи русских в ЕК. Даже украинские клубы уже пару раз между собой попадали, не говоря уже о клубах из топ-5 чемпионатов.
01:20
shpasic
Лейпциг - тоже совсем не сахар.
01:19
von_insterburg
Разводить наши команды с кукуевскими кастрюлями будут чи ни?
01:19
Lars Berger
совва, почему 0,75? На пятерых делится... Победа сейчас нашим 0,4 приносит...
01:16
совва
Дядька Самые грозные Атлетико и Лион. С остальными можно играть. _____________ ага, а Арсенал, Боруссия на раз пройдем))
01:16
devoted
Арсенал не забывайте. Играть с ним очень даже можно, но и получить 3 гола в свои ворота за 10 минут тоже вполне реально.
01:15
Vladi1313
Французов надо . Если обыграем, то можем обойти их по кэфу.
01:15
совва
zoostation Nur1974 От России больше всех - 3 клуба// Вот две наших в одну пару и запихнут, ибо нефиг!) ______________________ если запихнут, то только плюс) ибо 0,75 евроочка в копилку)
01:14