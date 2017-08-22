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09:50 | Футбол — Лига Европы

Все билеты на матч "Зенит" – "Утрехт" проданы

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"Зенит" на своем официальном сайте сообщил, что все билеты на ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Утрехта" проданы. Первая встреча между командами завершилась победой голландского клуба.

– Сине-бело-голубые объявляют о завершении реализации билетов на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА за два дня до игры, – говорится в сообщении клуба.

Отметим, что рекорд посещаемости "Зенита" на новой арене был установлен в 4-м туре чемпионата России-2017/18 на игре против "Спартака" (5:1). Встречу посетили 53 359 зрителей.

Напомним, матч между "Зенитом" и "Утрехтом" состоится 24 сентября. Начало игры – 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.

Опрос

Пройдут ли "Зенит" и "Краснодар" в группу Лиги Европы?
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Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-08-22-zenit-utrekht-vse-bilety-na-match-prodany.htm

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. Отбор "Зенита" и "Краснодара"
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Enich

розданы :))

10:05

DoodlyDoo

24 АВГУСТА!

10:04

King's Bounty IX

Алга, Утрехтушка !

10:01

Andrewxyz

Баклан-арена принимает Утрехт.

09:56

Andrewxyz

А на матч "Утрехт" - "Зенит" нет.

09:55

crazysun78

бакланы тоже в восторге... )

09:55