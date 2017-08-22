Все билеты на матч "Зенит" – "Утрехт" проданы

"Зенит" на своем официальном сайте сообщил, что все билеты на ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Утрехта" проданы. Первая встреча между командами завершилась победой голландского клуба.
– Сине-бело-голубые объявляют о завершении реализации билетов на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА за два дня до игры, – говорится в сообщении клуба.
Отметим, что рекорд посещаемости "Зенита" на новой арене был установлен в 4-м туре чемпионата России-2017/18 на игре против "Спартака" (5:1). Встречу посетили 53 359 зрителей.
Напомним, матч между "Зенитом" и "Утрехтом" состоится 24 сентября. Начало игры – 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.
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Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-08-22-zenit-utrekht-vse-bilety-na-match-prodany.htm
Enich
розданы :))
10:05
DoodlyDoo
24 АВГУСТА!
10:04
King's Bounty IX
Алга, Утрехтушка !
10:01
Andrewxyz
Баклан-арена принимает Утрехт.
09:56
Andrewxyz
А на матч "Утрехт" - "Зенит" нет.
09:55
crazysun78
бакланы тоже в восторге... )
09:55