Все билеты на матч "Ростов" - "Манчестер Юнайтед" проданы

Все билеты на первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Ростовом" и "Манчестер Юнайтед", который пройдет в Ростове-на-Дону, проданы, информирует пресс-служба желто-синих.

В случае, если по каким-либо причинам купленные билеты будут возвращаться в клуб, то они поступят в онлайн-продажу. Продаж билетов в кассах производиться больше не будет.

Ранее сообщалось, что клуб не стал включать функцию онлайн-покупки билетов. Такое решение было принято для того, чтобы "билеты были приобретены именно болельщиками из Ростова, а не из других регионов".

СМИ: Билеты на матч "Ростов" - "Манчестер Юнайтед" продают по 10 штук в час