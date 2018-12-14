Вратарь "Вильярреала" вошел в команду недели Лиги Европы

УЕФА назвала команду недели в Лиге Европы. В нее не вошли игроки из российскиз клубов. В сборную включен вратарь "Вильярреала" Андрес Фернандес, который помог своей команде обыграть "Спартак" (2:0).
Символическая сборная недели ЛЕ выглядит следующим образом:
вратарь – Андрес Фернандес ("Вильярреал");
защитники – Аттила Фиоло, Лоик Него (оба – "Види"), Александар Драгович ("Байер"), Джозеф Айду ("Генк");
полузащитники – Игорь Стасевич (БАТЭ), Сандер Берге ("Генк"), Доминик Кор ("Байер"), Исмаила Сарр ("Ренн");
нападающие – Зиньо Гано ("Генк"), Лукас Аларио "(Байер").
🔝 Лучшие на этой неделе 💪#ЛигаЕвропы pic.twitter.com/KAq4zHjGuZ– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 14 декабря 2018 г.
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