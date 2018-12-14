Вратарь "Вильярреала" вошел в команду недели Лиги Европы

УЕФА назвала команду недели в Лиге Европы. В нее не вошли игроки из российскиз клубов. В сборную включен вратарь "Вильярреала" Андрес Фернандес, который помог своей команде обыграть "Спартак"​ (2:0).

Символическая сборная недели ЛЕ выглядит следующим образом:

вратарь – Андрес Фернандес ("Вильярреал");

защитники – Аттила Фиоло, Лоик Него (оба – "Види"), Александар Драгович ("Байер"), Джозеф Айду ("Генк");

полузащитники – Игорь Стасевич (БАТЭ), Сандер Берге ("Генк"), Доминик Кор ("Байер"), Исмаила Сарр ("Ренн");

нападающие – Зиньо Гано ("Генк"), Лукас Аларио "(Байер").