Вратарь "Лиона": "ЦСКА - крепкая команда. Завтра нам будет непросто"

Вратарь "Лиона" Антони Лопеш считает соперника по 1/8 финала Лиги Европы ЦСКА крепким соперником. При этом игрок отметил, что футболисты французской команды не будут обращать на погодные условия, когда выйдут на поле.

​- Как оцениваете разницу в результатах, которая есть у “Лиона” в чемпионате и Лиге Европы?

- Каждый турнир разный. Футболисты в каждом матче работают над тем, чтобы победить, но получается не всегда. Наверное, все дело в концентрации. Не всегда удается ее сохранить.

- Финал Лиги Европы пройдет в Лионе. Для игроков это является дополнительной мотивацией выиграть турнир?

- У нас не получилось выиграть Кубок Франции. Поэтому сейчас Лига Европы приобретает для нас особое значение, это правда.

- Насколько тяжело играть постоянно на выезде?

- Это часть нашей работы, нашей профессии. Самое главное - играть от первой до последней минуты. Нам нужно пройти ЦСКА, это сильная команда.

- Насколько для вас привычно будет играть в такую холодную погоду?

- Немного необычные для нас условия. Как вышил из самолета, сразу почувствовали, как холодно в Москве. Но как прозвучит стартовый свисток, мы будем играть, не обращая внимания на погоду.

- Вы один из самых возрастных игроков в команде. Чувствуете себя "дядькой"?

- Есть такое. Для меня главное находить нужные слова в правильный момент. У нас в команде хороший сплав опыта и молодости.

- Неудачи в чемпионате сказываются на атмосферу в коллективе?

-У нас прекрасная атмосфера в команде. Нам просто не надо держать в голове те неудачи, которые нас преследовали последнее время.

- Что знаете о ЦСКА и кого из игроков можете выделить?

-Я бы не стал выделять отдельных игроков. Знаю, что это очень крепкая команда. Тот факт, что они дошли до этой стадии Лиги Европы, много говорит. Мы понимаем, что нам завтра будет непросто. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, Матч ЦСКА - "Лион" пройдет в Москве в четверг, 8 марта. Начало встречи - в 21:00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.