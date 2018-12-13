Вратарь "Краснодара" Сафонов: "Мы можем спокойно дойти до полуфинала Лиги Европы"

Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги Европы против "Севильи" заявил, что его команда может дойти до полуфинала этого турнира.

- Групповой этап не закончен. Итоги сможем подводить только после матча с "Севильей" и в конце сезона, - приводит слова Сафонова официальный сайт УЕФА. - Пока идем хорошо. У нас остался один матч. Если выигрываем, то выйдем из группы с первого места. Поэтому нас все должно устраивать.

Чувствую, что наша команда набрала хороший ход. До полуфинала мы спокойно можем дойти, а, может, и забраться выше. Кто знает, как там получится.

В текущем сезоне Сафонов провел 5 матчей за "Краснодар" и пропустил 3 гола. "Быки" занимают 1-е место в группе J, имея в активе 12 очков.

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