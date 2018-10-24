Вратарь "Бордо": "Зенит" – фаворит нашей группы и самый опасный соперник"

Вратарь "Бордо" Бенуа Костиль на пресс-конференции перед матчем 3-го тура Лиги Европы против "Зенита" подчеркнул, что у французской команды есть огромное желание увезти из Санкт-Петербурга победу.

– Бенуа, похоже, у "Бордо" выбора нет – завтра обязательно придется выигрывать?

– Учитывая два предыдущих результата команды в Лиге Европы – как вы знаете, "Бордо" набрал ноль очков и находится в самой сложной ситуации среди всех команд в группе, – в команде прекрасно понимают, что ее завтра ждет. У "Бордо" есть огромное желание сыграть отличный матч и увезти отсюда победу.

– "Бордо" мало забивает в гостях. Как команда собирается побеждать?

– Нужно спросить не меня, а нашего тренера – вдруг он решит перевести меня в группу атаки и посмотреть, что из этого получится (смеется). На мой взгляд, в игре с "Копенгагеном" "Бордо" точно заслуживал больше, чем один гол. Настрой хороший, команда полностью доверяет группе защиты. "Бордо" будет хорошо обороняться и хорошо играть в нападении – именно таков план на игру.

– Считаете ли вы, что "Зенит" сильнее двух предыдущих соперников?

– "Зенит" – фаворит нашей группы и наиболее опасный соперник. У него самый богатый опыт выступления в Лиге Европы. Вы только посмотрите, какая вокруг инфраструктура, какой у него стадион! (Егор Бычков)

"Зенит" – "Бордо": Лига Европы, 3-й тур, 25 октября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 19.55 (мск)