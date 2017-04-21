Впервые за 12 лет в полуфиналах еврокубков не будет немецких команд

В этом сезоне ни один немецкий клуб не добрался до полуфиналов Лиги чемпионов или Лиги Европы. "Бавария" вылетела из четвертьфинала ЛЧ от "Реала", а дортмундская "Боруссия" - от "Монако". "Шальке" в ЛЕ проиграл "Аяксу".

Представителей бундеслиги в полуфиналах еврокубков не будет впервые за 12 лет. В сезоне-2004/05 "Байер" и "Вердер" вылетели из 1/8 финала Лиги чемпионов, а "Бавария" остановилась на четвертьфинальной стадии. "Алемания" и "Шальке" не смогли пройти 1/16 финала Лиги Европы.