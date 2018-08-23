Воспитанник "Зенита" помог "Судуве" сыграть вничью с "Селтиком"

"Судува" сыграла вничью с "Селтиком" в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы. В составе литовского клуба отличился бывший форвард молодежки "Зенита" Овидиус Вербицкас.

"Севилья" взяла верх над "Сигмой", "Шериф" - над "Карабахом", а АПОЭЛ - над "Астаной". Все игры завершились со счетом 1:0. В составе "Астаны" сыграл бывший футболист "Анжи" Иван Маевский.

"Мальме" и "Мидтьюлланн" сыграли результативную ничью - 2:2.

Наконец "Сарпсборг" взял верх над тель-авивским "Маккаби". В воротах норвежского клуба играл россиянин Александр Васютин.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

Первые матчи

"Судува" (Литва) - "Селтик" (Шотландия) - 1:1 (1:1)

Голы: Нтшам, 3 (0:1). Вербицкас, 13 (1:1).

"Шериф" (Молдавия) - "Карабах" (Азербайджан) - 1:0 (1:0)

Гол: Капич, 8.

"Сигма" (Чехия) - "Севилья" - 0:1 (0:0)

Гол: Сарабия, 84.

"Мальме" (Швеция) - "Мидтьюлланн" (Дания) - 2:2 (2:0)

Голы: Розенберг, 12 (1:0). Антонссон, 25 (2:0). Викхейм, 60 (2:1). Окосун, 77 (2:2).

АПОЭЛ (Кипр) - "Астана" (Казахстан) - 1:0 (0:0)

Гол: Кажу, 79.

"Сарпсборг" (Норвегия) - "Маккаби" ТА (Израиль) - 3:1 (2:1)

Голы: Хайнц, 2 (1:0). Нильсен, 7 – с пенальти (2:0). Кьяртанссон, 13 – с пенальти (2:1). Мортенсен, 56 – с пенальти (3:1).