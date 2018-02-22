19:57 22 февраля | Футбол — Лига Европы

Воспитанник "Краснодара" Эбуэ - в "старте" "Селтика" на матч с "Зенитом"

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Стал известен состав "Селтика" на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита". На поле с первых минут появится воспитанник "Краснодара"  Куасси Эбуэ. Хавбек начал в кубанском клубе профессиональную карьеру и выступал за него в первой половине сезона-2016/17.

Также в стартовом составе выйдет Каллум Макгрегор, забивший единственный мяч в первой игре.

Полностью состав "Селтика" выглядит следующим образом: де Фрис - Тирни, Айер, Шимунович, Лустиг - Нтчам, Браун - Эбуэ - Макгрегор, Форрест - Дембеле. Запасные - Байн, Хендри, Синклэйр, Рогич, Эдуард, Миллер, Мусонда.

Матч начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Массарагж

Хавбек выступал за основу кубанского клуба в первой половине сезона-2016/17. ========================================Воспитанник???

21:05 22 февраля

баламошка

Селтик, вперёд! Россия с тобой! И всемирный профсоюз бабушек тоже!

20:51 22 февраля

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