Воспитанник "Краснодара" Эбуэ - в "старте" "Селтика" на матч с "Зенитом"

Стал известен состав "Селтика" на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита". На поле с первых минут появится воспитанник "Краснодара" Куасси Эбуэ. Хавбек начал в кубанском клубе профессиональную карьеру и выступал за него в первой половине сезона-2016/17.

Также в стартовом составе выйдет Каллум Макгрегор, забивший единственный мяч в первой игре.

Полностью состав "Селтика" выглядит следующим образом: де Фрис - Тирни, Айер, Шимунович, Лустиг - Нтчам, Браун - Эбуэ - Макгрегор, Форрест - Дембеле. Запасные - Байн, Хендри, Синклэйр, Рогич, Эдуард, Миллер, Мусонда.

Матч начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.