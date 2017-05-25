22:06 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Восемь игроков "Манчестер Юнайтед" попали в символическую сборную Лиги Европы

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Технические наблюдатели УЕФА составили команду сезона Лиги Европы из 18 человек, куда вошли восемь представителей "Манчестер Юнайтед", информирует пресс-служба организации. В числе наблюдателей в Стокгольме были Кристиан Киву (Румыния), Стефан Маевски (Польша), Миксу Паателайнен (Финляндия), Алекс Фергюсон (Шотландия, УЕФА) Йоан Лупеску (Румыния, УЕФА) и Деян Станкович (Сербия, УЕФА).

ВратариСерхио Альварес ("Сельта"), Серхио Ромеро ("Манчестер Юнайтед").

ЗащитникиЭрик БайиДэйли Блинд, Антонио Валенсия (все - "Манчестер Юнайтед"), Густаво Кабраль ("Сельта"), Жереми Морель ("Лион"), Маттейс де Лигт ("Аякс").

ПолузащитникиПабло Эрнандес ("Сельта"), Андер Эррера, Поль ПогбаГенрих Мхитарян (все - "Манчестер Юнайтед"), Юри Тилеманс ("Андерлехт"), Корантин Толиссо ("Лион"), Амин Юнес ("Аякс").

НападающиеЗлатан Ибрагимович ("Манчестер Юнайтед"), Александр Ляказетт ("Лион"), Бертран Траоре ("Аякс").

Дополнительная информация

http://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/news/newsid=2473693.html

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