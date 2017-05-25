Восемь игроков "Манчестер Юнайтед" попали в символическую сборную Лиги Европы

Технические наблюдатели УЕФА составили команду сезона Лиги Европы из 18 человек, куда вошли восемь представителей "Манчестер Юнайтед", информирует пресс-служба организации. В числе наблюдателей в Стокгольме были Кристиан Киву (Румыния), Стефан Маевски (Польша), Миксу Паателайнен (Финляндия), Алекс Фергюсон (Шотландия, УЕФА) Йоан Лупеску (Румыния, УЕФА) и Деян Станкович (Сербия, УЕФА).
Вратари – Серхио Альварес ("Сельта"), Серхио Ромеро ("Манчестер Юнайтед").
Защитники – Эрик Байи, Дэйли Блинд, Антонио Валенсия (все - "Манчестер Юнайтед"), Густаво Кабраль ("Сельта"), Жереми Морель ("Лион"), Маттейс де Лигт ("Аякс").
Полузащитники – Пабло Эрнандес ("Сельта"), Андер Эррера, Поль Погба, Генрих Мхитарян (все - "Манчестер Юнайтед"), Юри Тилеманс ("Андерлехт"), Корантин Толиссо ("Лион"), Амин Юнес ("Аякс").
Нападающие – Златан Ибрагимович ("Манчестер Юнайтед"), Александр Ляказетт ("Лион"), Бертран Траоре ("Аякс").
Дополнительная информация
http://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/news/newsid=2473693.html