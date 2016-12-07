Ворота "Ниццы" в матче с "Краснодаром" будет защищать третий вратарь команды

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр сообщил, что в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы с "Краснодаром" ворота команды будет защищать аргентинский голкипер Вальтер Бенитес. Завтрашний поединок станет для 23-летнего футболиста дебютным, так как он перебрался во французский клуб летом этого года.

- Мы видим прогресс Вальтера на тренировках, - цитирует пресс-служба клуба Фавра. - Он совершенствует свою гибкость и ловкость. Завтра ему будет предоставлен шанс сыграть.

Напомним, что "Ницца" уже лишилась шансов попасть в плей-офф турнира, а "Краснодар" гарантировал себе выход в 1/16 финала.