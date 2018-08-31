Властимил Петржела: "Зенит" должен спокойно выходить из этой группы"

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела выразил мнение, что питерский клуб должен без проблем выходить из группы в Лиге Европы. По итогам жеребьевки группового этапа Лиги Европы "Зенит" получил в соперники датский "Копенгаген", французский "Бордо" и чешскую "Славию".

- Я думаю, что "Славия" - совсем не сильный соперник для "Зенита", - цитирует Петржелу "РИА Новости". - "Зенит" сильнее "Славии", это точно. "Славия" в Чехии отличается своим финансовым положением, у них есть деньги. У "Славии" очень большие деньги, ситуация в клубе сейчас примерно такая, как в "Зените", когда в клуб пришел "Газпром". Они покупают самых лучших игроков в Чехии, но по игре "Зенит" все равно точно сильнее.

Я считаю, что "Зенит" должен спокойно выходить из этой группы.