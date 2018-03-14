14:16 | Футбол — Лига Европы

Власти Лиона призывают не бояться фанатов ЦСКА


Префектура Роны призвала болельщиков "Лиона" и жителей города не беспокоиться по поводу безопасности в связи с приездом в город фанатов ЦСКА. Власти региона ждут во Франции на матче 1/8 финала Лиги Европы "Лион" – ЦСКА от 200 до 300 болельщиков армейцев.

– Болельщики ЦСКА не представляют опасности и обычно не создают трудностей. Все их последние выезды прошли хорошо, – говорится в заявлении префектуры Роны. – Но для предотвращения отдельных инцидентов меры безопасности в городе будут усилены. Также префектуре будут помогать российские наблюдатели.

Напомним, что в первом матче ЦСКА дома проиграл "Лиону" со счетом 0:1.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/8 финала
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