Власти Лиона призывают не бояться фанатов ЦСКА

Префектура Роны призвала болельщиков "Лиона" и жителей города не беспокоиться по поводу безопасности в связи с приездом в город фанатов ЦСКА. Власти региона ждут во Франции на матче 1/8 финала Лиги Европы "Лион" – ЦСКА от 200 до 300 болельщиков армейцев.

– Болельщики ЦСКА не представляют опасности и обычно не создают трудностей. Все их последние выезды прошли хорошо, – говорится в заявлении префектуры Роны. – Но для предотвращения отдельных инцидентов меры безопасности в городе будут усилены. Также префектуре будут помогать российские наблюдатели.

Напомним, что в первом матче ЦСКА дома проиграл "Лиону" со счетом 0:1.