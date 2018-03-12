13:37 | Футбол — Лига Европы

Власти Франции опасаются беспорядков на матче "Лион" - ЦСКА

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Власти Лиона обеспокоены возможными беспорядками с участием болельщиков перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы между "Лионом" и ЦСКА, сообщает foot01.com. По данным источника, на игру приедут до 500 болельщиков российской команды.

Издание отмечает, что французы опасаются беспорядков как на стадионе во время матча, так и за пределами арены.

Напомним, первый матч между ЦСКА и "Лионом" состоялся 8 марта и завершился минимальной победой "ткачей" 1:0. Ответная игра состоится 15 марта в Лионе. Начало встречи - 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (9)
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4rfv5tgb

Думаю, они просто заранее соломку стелят. Если что вдруг случится - виноватые уже определены

16:26

foreverCSKAforever

Нужно им 0:3 выписать и пусть успокоятся.

14:37

корс

Правильно, пусть афрофранцузы дома сидят. Нечего им делать на стадионе.

14:33

bond1951

не опасайтесь .........мы замочим вас 5 3 по пендалям..................

14:31

баламошка

Ох уж эти арабонегры.

14:18

Dymanomashina

Что Париж, что Лион уже превратились в смесь колонии Конго и Алжира. Достаточно посмотреть даже на состав ЛЮБОЙ французской команды. Был там год назад, видел сам и общался с коренными французами, им реально НЕ СПОКОЙНО. Но нет же: со столькими командами Лион играл и вот именно Русских болел надо бояться..Ню-ню

14:05

Гаттузо Крут!!!!!!#!

А вы больше вонючих арабов , да негров у себя собирайте. Скоро и аборигенам у вас пройти будет негде.

13:55

sawrtre

В Бильбао тоже боялись....и сами их устроили.

13:48

titan2313

Опустилась Европа на самое дно! Всех боятся! Скоро собственной тени будут боятся!

13:43

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