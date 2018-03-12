Власти Франции опасаются беспорядков на матче "Лион" - ЦСКА

Власти Лиона обеспокоены возможными беспорядками с участием болельщиков перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы между "Лионом" и ЦСКА, сообщает foot01.com. По данным источника, на игру приедут до 500 болельщиков российской команды.

Издание отмечает, что французы опасаются беспорядков как на стадионе во время матча, так и за пределами арены.

Напомним, первый матч между ЦСКА и "Лионом" состоялся 8 марта и завершился минимальной победой "ткачей" 1:0. Ответная игра состоится 15 марта в Лионе. Начало встречи - 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.