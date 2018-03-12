Власти Франции опасаются беспорядков на матче "Лион" - ЦСКА

Власти Лиона обеспокоены возможными беспорядками с участием болельщиков перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы между "Лионом" и ЦСКА, сообщает foot01.com. По данным источника, на игру приедут до 500 болельщиков российской команды.
Издание отмечает, что французы опасаются беспорядков как на стадионе во время матча, так и за пределами арены.
Напомним, первый матч между ЦСКА и "Лионом" состоялся 8 марта и завершился минимальной победой "ткачей" 1:0. Ответная игра состоится 15 марта в Лионе. Начало встречи - 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.
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Думаю, они просто заранее соломку стелят. Если что вдруг случится - виноватые уже определены
16:26
foreverCSKAforever
Нужно им 0:3 выписать и пусть успокоятся.
14:37
корс
Правильно, пусть афрофранцузы дома сидят. Нечего им делать на стадионе.
14:33
bond1951
не опасайтесь .........мы замочим вас 5 3 по пендалям..................
14:31
баламошка
Ох уж эти арабонегры.
14:18
Dymanomashina
Что Париж, что Лион уже превратились в смесь колонии Конго и Алжира. Достаточно посмотреть даже на состав ЛЮБОЙ французской команды. Был там год назад, видел сам и общался с коренными французами, им реально НЕ СПОКОЙНО. Но нет же: со столькими командами Лион играл и вот именно Русских болел надо бояться..Ню-ню
14:05
Гаттузо Крут!!!!!!#!
А вы больше вонючих арабов , да негров у себя собирайте. Скоро и аборигенам у вас пройти будет негде.
13:55
sawrtre
В Бильбао тоже боялись....и сами их устроили.
13:48
titan2313
Опустилась Европа на самое дно! Всех боятся! Скоро собственной тени будут боятся!
13:43