Власти Башкортостана ждут от "Уфы" достойной игры в матчах с "Рейнджерс"

Премьер-министр правительства Башкортостана Рустэм Марданов сказал, что успешное выступление "Уфы" в Лиге Европы очень важно для республики. Ранее британские СМИ сообщали, что российский клуб столкнулся с проблемами при получении рабочих виз для поездки в Глазго на первый матч 4-го отборочного раунда второго по значимости еврокубкового турнира против "Рейнджерс".

Как заявил "СЭ" гендиректор клуба премьер-лиги Шамиль Газизов, "никакой угрозы срыва матча нет".

– Мы должны достойно выступить, и для этого поддержка нашей команде должна быть соответствующая, – цитирует ТАСС Марданова. – Как мы видим, поддержка, оказанная в предыдущих раундах, позволила нашему клубу успешно продолжить выступление.

Это (успешное выступление. – Прим. "СЭ") важно как и для клуба, так и в целом для нашей республики – резко увеличивается количество ссылок на Башкирию в мировых СМИ. Растет узнаваемость нашей столицы и республики, поэтому эту возможность надо использовать по максимуму.

Матч "Рейнджерс" – "Уфа" состоится в этот четверг, 23 августа, на стадионе "Айброкс" в Глазго. Начало встречи – 21.45 по московскому времени. Ответная встреча пройдет в "Уфе" на арене "Нефтяник" 30 августа.