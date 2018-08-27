Власти Башкортостана ждут аншлага на матче "Уфа" – "Рейнджерс"

Премьер-министр правительства Башкортостана Рустэм Марданов поделился ожиданиями от ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы, в котором сыграют "Уфа" и "Рейнджерс". Первый матч между этими командами, состоявшийся в Глазго на прошлой неделе, завершился поражением российской команды – 0:1.

– Нам необходимо поддержать команду, максимально поучаствовать, – цитирует ТАСС Марданова. – Конечно, 50 тысяч болельщиков, как в Глазго, мы вряд ли соберем, но хотя бы полный стадион "Нефтяник" в Уфе мы должны собрать. "Рейнджерс" – один из грандов мирового футбола, поэтому просьба активно поучаствовать.

Матч "Уфа" – "Рейнджерс" состоится в четверг, 30 августа, на стадионе "Нефтяник". Его вместимость составляет 15 132 зрителя.