Владислав Радимов: "Зениту" мог достаться кто-нибудь и попроще "Фенербахче"

Экс-капитан "Зенита", главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал "СЭ" итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.

"Зенит" в первом раунде плей-офф турнира сыграет с "Фенербахче". Первый матч пройдет 12 февраля, ответный – 21 февраля.

На групповом этапе стамбульская команда заняла второе место в группе D ("Динамо" Загреб, "Спартак" Трнава, "Андерлехт"). В чемпионате Турции "Фенербахче" после 16 туров занимает предпоследнее 17-е место.

– У "Фенербахче" проблемы в чемпионате, хотя состав по именам сильный. "Зениту" стоит радоваться, что попалась такая команда, или надо напрягаться?

– Напрягаться, конечно, – считает Радимов. – Неудачи в чемпионате – стечение обстоятельств, такое бывает у всех. Слышал, что по именам у "Фенербахче" хорошая команда. Не нужно забывать, что в Турции всегда тяжело играть. Вообще-то, судя по этой жеребьевке, "Зениту" мог достаться кто-то и попроще – условный "Мальме" или еще кто-нибудь.

– Матч в Турции будет тяжелым?

– Естественно. Мы играли там с "Зенитом" против "Бешикташа" (в 2005-м году, на групповом этапе Кубка УЕФА. – Прим. "СЭ") – это было очень тяжело. (Игорь Новиков)​

"Краснодар" – "Байер", "Фенербахче" – "Зенит". Все пары 1/16 финала Лиги Европы