Владислав Радимов: "Зенит" может обыграть "Реал Сосьедад" за счет скорости"

Координатор футбольных команд "Зенита"​ Владислав Радимов в преддверии 2-го тура группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедада" отметил, что баски хорошо играют в родных стенах. Экс-футболист также добавил, что питерцы могут одержать победу за счет скорости своих нападающих.

– Я смотрел их матч с "Валенсией", "Реал Сосьедад" играет довольно-таки высоко, оставляет много пространства за спинами своих защитников, – цитирует "Р-Спорт" Радимова. – Плюс к этому у них основные защитники травмированы, "Зенит" это может очень хорошо использовать за счет скорости своих нападающих. Но надо понимать, какую тактику выберет "Зенит".

Аргентинцы в "Зените"? Они довольно техничные ребята, они близки к ла лиге по манере ведения игры, хорошо обращаются с мячом.

"Реал Сосьедад", как и любая команда басков, очень сильные дома при своих болельщиках, всегда их стадион – это крепость, а на выезде они немного слабее. Но я думаю, что эти времена ушли. Футболисты, которые играют в ла лиге, особо не делят матчи на домашние и выездные.

Матч "Зенит" – "Реал Сосьедад" состоится сегодня, 28 сентября, начало – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.