Владислав Радимов: "Верьте в "Зенит" - и будет вам счастье!"

Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов признался, что испытывает гордость за петербургскую команду. Сегодня сине-бело-голубые разгромили минское "Динамо" (8:1) в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы.

- Вы не пустили болельщиков на трибуны? Ха-ха, они встали на теплоходах под стены Петровского. С кричалками, барабанами и флагами! Это Питер, и только Питер, детки! Было 4:0, и вы радостно распрощались с "Зенитом" в еврокубковый сезон? А 8:1 не хотите? Это ж Питер! Забыли, что ли: пока не идут титры – кино не закончилось! Верьте в "Зенит" – и будет вам счастье! Уважение и гордость! - написал Радимов в Инстаграме.

В четвертом отборочном раунде Лиги Европы "Зенит" сыграет с "Мольде".