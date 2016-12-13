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Владислав Радимов: "У "Зенита" хорошие шансы пройти "Андерлехт" и выйти в 1/8 финала Лиги Европы"

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с Команда Мирчи Луческу в 1/16 финала турнира сыграет с "Андерлехтом".

– Я не стал бы называть этот жребий для "Зенита" удачным или неудачным – он получился ровным, – подчеркнул Радимов. – Могли попасться команды и посильнее, но могли и послабее. Про "Андерлехт" мне сложно что-то сказать. Честно признаться, я не особо слежу за этой командой. Даже почти не запомнил их в матче с "Ростовом" на квалификационной стадии ЛЧ – у подопечных Курбана Бердыева было уже столько ярких побед в Европе, что игры с бельгийцами как-то затерялись. Если говорить о том, насколько сложно будет "Зениту" противостоять "Андерлехту" после зимней паузы, то не думаю, что у петербуржцев возникнут какие-то проблемы из-за перерыва в чемпионате. Ведь не помешал этот самый перерыв "Зениту", ЦСКА и "Шахтеру" в свое время выиграть Кубок УЕФА. На это не нужно обращать внимание. Все уже давно научились подходить к важным матчам в оптимальных кондициях. Считаю, что у "Зенита" очень хорошие шансы пройти в 1/8 Лиги Европы.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/651207

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