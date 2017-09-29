Владислав Радимов: "Не скажу, что победа над "Реал Сосьедад" далась "Зениту" легко"

Бывший капитан и тренер структуры "Зенита" Владислав Радимов выразил мнение, что питерцам непросто далась победа в матче 2-го тура Лиги Европы против "Реал Сосьедад" (3:1). По словам Радимова, питерцы хорошо изучили соперника и воспользовались его слабостями.

– Не соглашусь, что победа досталась легко. У испанцев хорошая, мастеровитая команда, - сказал Радимов. - Но "Зенит" грамотно использовал свою тактическую схему. Были моменты, когда следовало прессинговать – так забили первый гол. В других ситуациях петербуржцы отдавали мяч сопернику, отходили назад и врывались в разреженное пространство за спину защитникам – это второй мяч. Хозяева знали, что "Реал Сосьедад" применит открытый футбол.

Этого не скрывал и тренер Эусебио Сакристан. На послематчевой пресс-конференции он сказал, что клуб уже два года применяет такую тактику и продолжит делать это дальше. В "Зените" просмотрели много матчей соперника и воспользовались его слабостями. Взять тот же первый мяч Кокорина – да, там ошибся вратарь, но какую передачу на свободное место отдал Паредес! (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Полностью интервью Радимова