Владислав Радимов: "Мысли об игре со "Спартаком" не должны были влиять на "Зенит"

Бывший капитан "Зенита" Владислав Радимов отметил, что трудности команды в ответном матче с "Мольде" (1:2) в квалификации Лиги Европы могут быть связаны с плотным графиком трех последних недель. В первой встрече, прошедшей в Санкт-Петербурге 23 августа, "Зенит" одержал победу со счетом 3:1. В воскресенье в центральном матче 6-го тура чемпионата России "Зенит" примет "Спартак".

- Все научились играть в футбол. Хорваты дошли до финала чемпионата мира, - цитирует "РИА Новости" Радимова. - Поэтому даже на этих стадиях Лиги Европы приходится непросто. "Зенит" третью неделю играет через два дня на третий – это тяжело и энергозатратно, я понимаю ребят. Самое главное, что они попали в групповой этап.

Мысли о грядущей игре со "Спартаком" не должны были влиять на футболистов "Зенита", когда выходишь на поле об этом не думаешь. Другой вопрос, что тренер приберег некоторых игроков, приберег Дзюбу. Это хороший вариант - Артем будет свежим.