Владислав Радимов: "Можете смеяться, но "Зенит" пройдет минское "Динамо"

Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов убежден, что петербургская команда выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, несмотря на разгромное поражение от минского "Динамо" (0:4) в первом матче 3-го отборочного раунда.

– Можете смеяться , писать гадости, но "Зенит" пройдет "Динамо"! Разразись буря, – написал Радимов в Твиттере.

Ответная игра состоится 16 августа в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский".

"Зенит" – "Динамо Мн": Лига Европы, 3-й отборочный раунд, второй матч, 16 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – 20.00 (мск)

"Зенит" четвертован в Минске. Провал евродебюта Семака //

"Зенит" в нокауте? Теперь нужно выиграть дома 5:0...