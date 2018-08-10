08:21 | Футбол — Лига Европы

Владислав Радимов: "Можете смеяться, но "Зенит" пройдет минское "Динамо"


Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов убежден, что петербургская команда выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, несмотря на разгромное поражение от минского "Динамо" (0:4) в первом матче 3-го отборочного раунда.

– Можете смеяться , писать гадости, но "Зенит" пройдет "Динамо"! Разразись буря, – написал Радимов в Твиттере.

Ответная игра состоится 16 августа в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский".

"Зенит" – "Динамо Мн": Лига Европы, 3-й отборочный раунд, второй матч, 16 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – 20.00 (мск)

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Дополнительная информация

https://twitter.com/radimov02/status/1027667401008209920

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