Владислав Радимов: "Горжусь тем, что сделал "Зенит" в ответном матче"

Экс-капитан "Зенита" Владислав Радимов после победы над минским "Динамо" в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы (8:1 дополнительное время) в интервью "СЭ" отметил, что горд быть ленинградцем.

– Вы что-то знали, ставя на "Зенит" в этом матче?

– Футболисты "Зенита" выше классом, у них лучше поставлена командная игра. Когда они настраиваются, такие ошибки не совершают, как в матче в Минске. Тогда ребят тяжело остановить. Очень рад за своего друга Сергея Семака, который сумел донести до игроков, что именно требуется от них сегодня.

Хочу обратиться ко всем болельщикам: "Ребят, когда идут титры, фильм не закончен. Как только написали слово "Конец", тогда нет шансов, а пока есть возможность отыграться, надо брать и делать". Молодцы ребята, что это сотворили. Горжусь, что я ленинградец, горжусь, что играл в "Зените". И горжусь, что наши футболисты сделали сегодня. (Арман МКРТЧЯН)

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