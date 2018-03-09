Владислав Игнатьев: "С коленом вроде бы ничего серьезного"

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев после первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Атлетико" (0:3) отметил, что испытывает боли в колене, но предварительный осмотр не показал серьезного повреждения. Хавбек не смог завершить игру из-за травмы, уйдя с поля на 53-й минуте.

- Ударили коленом по нерву. Болит до сих пор, но после предварительного осмотра вроде бы ничего серьезного, - приводит пресс-служба "Локо" слова Игнатьева. - Что касается матча, мы старались не пропустить, но соперник прибавлял.

Они быстро возвращали себе мяч после наших потерь. Второй тайм начали плохо, пропустив уже на первых минутах. "Атлетико" был сильнее. Это наш самый серьезный соперник в этом сезоне.