Владислав Игнатьев: "Надеюсь, не придется выручать "Локомотив" после удара Гризманна"

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев в интервью "СЭ" отметил, что ему будет интересно встретиться с "Атлетико" в 1/8 финала Лиги Европы. Он надеется, что в играх с мадридцами ему не придется спасать команду, как это было в матче премьер-лиги со "Спартаком" (0:0).
– Сейчас не закрадывается мысль о том, что 8 марта вам придется играть против команды, которая стоит в таблице выше вашего любимого "Реала"?
– Ой, точно нет. Не придаю этому значения. Наоборот, интересно сыграть с таким соперником, проверить свои силы.
– Вы лишили гола Самедова. Теперь на очереди Гризманн?
– Хм. Надеюсь, до таких моментов не дойдет (смеется) И мне не придется выручать "Локо" после удара Гризманна. Постараемся сыграть строго сзади. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Матч "Атлетико" – "Локомотив" состоится 8 марта, начало – в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.
fedland
точно не придется. гризман не самелов. 4:0 локо получит по полной...
13:51
defender_8
Как это, "сыграть остро сзади..."? Гризман, дорогой, это не Самедов. Он не играл в Локо. Это иная орбита, как Ливерпуль против Спартака. Хотя болеть буду.
13:07