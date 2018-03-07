Владислав Игнатьев: "Надеюсь, не придется выручать "Локомотив" после удара Гризманна"

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев в интервью "СЭ" отметил, что ему будет интересно встретиться с "Атлетико" в 1/8 финала Лиги Европы. Он надеется, что в играх с мадридцами ему не придется спасать команду, как это было в матче премьер-лиги со "Спартаком" (0:0).

– Сейчас не закрадывается мысль о том, что 8 марта вам придется играть против команды, которая стоит в таблице выше вашего любимого "Реала"?

– Ой, точно нет. Не придаю этому значения. Наоборот, интересно сыграть с таким соперником, проверить свои силы.

– Вы лишили гола Самедова. Теперь на очереди Гризманн?

– Хм. Надеюсь, до таких моментов не дойдет (смеется) И мне не придется выручать "Локо" после удара Гризманна. Постараемся сыграть строго сзади. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Матч "Атлетико" – "Локомотив" состоится 8 марта, начало – в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.

Полностью интервью Игнатьева