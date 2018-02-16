Владислав Игнатьев: "Локомотив" ужасно начал матч с "Ниццей"

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев считает, что футболисты "Ниццы" устали во втором тайме матча 1/16 финала Лиги Европы (3:2). Ответный матч пройдет 22 февраля.

- Мы понимали, что "Ницца" очень сильна, но начали матч ужасно. Хорошо, что забили еще до перерыва, - цитирует официальный сайт клуба Игнатьева. - Во втором тайме показалось, что французы устали и начали держать счет. Это сыграло нам на руку. После удаления и второго гола нужно было выжимать из себя максимум и побеждать.

То, что было в раздевалке, останется в раздевалке. Очевидно, что Юрий Павлович нашел нужные слова и сделал правильные изменения.