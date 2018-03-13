Владислав Игнатьев: "Атлетико" - самый сильный клуб, с которым приходилось играть"

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев считает, что в первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Атлетико" победил заслуженно (3:0). По мнению игрока, мадридская команда играла объективно лучше. Кроме того, Игнатьев заявил, что еще никогда не встречался с такими сильными командами.

– "Атлетико" просто объективно был лучше, поэтому победил. В этот раз так сложилось, что мы проиграли, но нам противостоял очень сильный оппонент, - цитируют "Известия" Игнатьева. - Не зря они занимают второе место в клубном рейтинге УЕФА. Думаю, это наш самый сильный соперник в этом сезоне.

– "Атлетико" – самый сложный противник в вашей карьере?

– Пожалуй, да. С такими сильными командами редко приходилось играть. Помню, участвовал в матче против "Валенсии" в Лиге Европы, когда выступал в составе "Кубани". Но "Атлетико", безусловно, стоит особняком.