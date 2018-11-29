23:26 29 ноября | Футбол — Лига Европы

Владимир Маркин – о выбежавшем на поле фанате "Спартака": "Нужно персонифицировать ответственность за беспорядки на трибунах"

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Глава комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин прокомментировал эпизод с выбежавшим на поле болельщиком во время матча Лиги Европы "Спартак" - "Рапид" (1:2). 

- Посмотрим, какое решение вынесет УЕФА – матч все-таки проводился под эгидой этой организации, - сказал Маркин. -Если помните, как в прошлом, так и в нынешнем сезоне "Спартак" наказывали закрытием сектора в выездных матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за беспорядков со стороны фанатов клуба. В случае, если бы то, что произошло сегодня, случилось во внутреннем первенстве, клуб получил бы штраф в размере около 50 тысяч рублей.

На последнем заседании комитета по безопасности я предлагал персонализировать ответственность за такие случаи. Клубы, конечно, должны вести работу сболельщиками, но за каждым ведь не уследишь. Раз этот фанат выбежал – нужно наказывать конкретно его. (Иван Торопцев)

Спартак - Рапид В

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