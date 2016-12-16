Владимир Быстров: "Шансы "Зенита" на победу в Лиге Европы? 50 на 50, так как мы тоже там играем"

Полузащитник "Краснодара" Владимир Быстров отметил, что его команде достался сильный противник в 1/16 финала Лиги Европы, где также выступит "Зенит". Краснодарцы встретятся в этом раунде с "Фенербахче".
– Нам достался сильный и серьезный соперник, – цитирует "Спорт уик-энд" Быстрова. – Знаю, что "Фенербахче" возглавляет хорошо знакомый нам Дик Адвокат. Команда уверенно сыграла в своей группе и опередила "Манчестер Юнайтед".
– Какое впечатление производит нынешний "Зенит"?
– Пока он не показывает того, что хотят видеть болельщики. В Краснодаре, например, я ожидал другой игры от своей бывшей команды. Думал, что она будет атаковать, а не играть "вторым номером".
– В чем команда изменилась при Луческу?
– Стиль игры стал немного другим. Появились другие исполнители.
– Какими видите шансы "Зенита" на победу в Лиге Европы?
– Вообще-то мы тоже участвуем в этом турнире. Так что 50 на 50, как говорится. Тем более что "Зенит" уже побеждал в этом турнире с Диком Адвокатом.
Дополнительная информация
http://sport-weekend.com/home/v-svezhem-nomere/12658-vladimir-bystrov-shansy-zenita-na-pobedu-v-lige-evropy-50-50-my-ved-tozhe-uchastvuem-v-etom-turnire
Kirillyurrich
победа в ле, встреча в след. раунде...пипец оптимисты...для начала надо этих соперников пройти
13:15
wedes
Давно не встречались Адвокат и Быстров. Надеюсь, российские клубы встретятся на следующей стадии, будет интересно, а то обычно они сливаются очень быстро.
12:35
Platinum1991
Если Зенит УСИЛИТСЯ и ОТЛИЧНО подготовится в межсезонье, то у команды очень БОЛЬШИЕ шансы на ПОБЕДУ в Лиге Европы! Главное подтянуть командное ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ и ликвидировать ошибки, которые команда допускала на поле на групповом этапе! Здесь уже МНОГОЕ зависит от Мирчи Луческу! Работа над ощибками поможет Зениту успешно выступить и даже ЗАВОЕВАТЬ Кубок! Состав Зенита очень хороший и игроки способны выполнить БОЛЬШУЮ футбольную задачу! Всё зависти от уровня подготовки! Как подготовится Зенит, так и выступит! Все возможности для ОТЛИЧНОЙ подготовки у Зенита уже ЕСТЬ!!! Алексей Миллер создал все условия для успешного выступления Зенита, он и болельщики, ВПРАВЕ рассчитывать на европейский успех! Уровень и класс команды определяется временем затраченным на тренировках! На ТРЕНИРОВКАХ!!! Надо больше тренироваться и меньше тусоваться – и тогда ВСЁ получится и ПОБЕДЫ придут! Усиление командной игры отрабатывается на ТРЕНИРОВКАХ и с НЕБА оно не падает!!! Однозначно! Надо много трудиться, чтобы на футбольном поле было легко! Тяжело в учении - ЛЕГКО в игре! Футбол игра техничная и многогранная и всем аспектам футбольной игры надо уделять должное внимание! Даже дисциплина и та на поле хромает у игроков! Это НИКУДА НЕ ГОДИТСЯ! Игрокам Зенита надо повысить уровень футбольной МЫСЛИ и тактически грамотно располагаться на поле, чтобы НИ ОДНА футбольная мышь не проскочила мимо обороны и не закатила мяч в ворота!!! Время тренировок надо удлинить и не ФИЛОНИТЬ! А тренировки должны быть НЕ ИЗНУРИТЕЛЬНЫМИ, а раскрепощёнными и разноплановыми, включая и работу над ошибками! Тренировки КЛЮЧ к успеху на поле, что в игре российского чемпионатав, что в играх Лиги Европы! Вперёд Зенит! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Будем только РАДЫ!
12:01
AnatolyNZ
Т.е. в финале кубка Европы Зенит-Краснодар,по версии Быстрова.А лучше Ростов-Краснодар!
11:50
Vovanclause
Вообще то 33,33% Владимир!!! Вы забыли про Ростов!!!
11:35
shpasic
Дик Адвокат-то тоже участвует в Лиге Европы, получается, что шансы 50 на 50 на 50? хммммм.
11:31
паоло росси
краснодар участвует, быстров - нет
11:25
Семь ветров
Разве в Лиге Европы 2 команды осталось, что 50 на 50... 3,125 шансы у Зенита, точно такие же у Магнита.
11:15
Kirillyurrich
быстрый как футболер закончился, начался как "петросян"
11:06