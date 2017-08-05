17:24 5 августа | Футбол — Лига Европы

Владелец "Утрехта": "Во время жеребьевки Лиги Европы мечтал сыграть с "Зенитом"

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Владелец "Утрехта" Франс ван Сюмерен остался доволен итогами жеребьевки 4-го отборочного раунда Лиги Европы, в котором его команда сыграет с "Зенитом". Он считает, что у голландской команды есть шансы на выход в основную сетку еврокубкового турнира.

– Я мечтал о матчах с "Зенитом" еще во время жеребьевки, – цитирует AD ван Сюмерена. – Игры против такой команды – отличная вывеска для клуба, болельщиков и команды. В гостях нам предстоит посетить красивый город. Жребий нельзя поменять. Я считаю, что шансы есть против любой команды. Мы не против любого соперника. Я сказал бы тоже самое, достанься нам "Наполи" или "Ливерпуль".

Напомним, первый матч между "Утрехтом" и "Зенитом" состоится 17 августа, ответная игра запланирована на 24 августа. Очередность игр еще не определена. Изначально планировалось, что первая игра состоится в Голландии, а ответная – в России.

Тень Адвоката над "Зенитом"

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. Отбор "Зенита" и "Краснодара"
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КОММЕНТАРИИ (2)
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MMT

По ходу план у чувака оказался забористее, чем он рассчитывал, и он себя до сих пор чувствует в отборе группы Лиги Чемпионов.

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Щас спою

Еще бы не мечтал,с г.вном все хотели бы сыграть

18:53 5 августа