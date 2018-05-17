Владелец "Атлетико": "Гризман может перейти в клуб, где никогда не войдет в историю"

Владелец "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин после финала Лиги Европы против "Марселя" (3:0) отметил, что решение об уходе нападающего Антуана Гризманна зависит только от игрока. Француз в этой встрече сделал дубль. Ранее сообщалось, что форвардом интересуется "Барселона".

- Больше всего трансфер будет зависеть от чувств Гризманна, - приводит Marca слова Марина. - Это будет только его решение. Или он захочет остаться в "Атлетико", где все вращается вокруг его, или перейдет в клуб, где никогда не войдет в историю.