Владан Милошевич: "Не опасаемся Смолова"

Главный тренер "Црвены Звезды" Владан Милошевич на пресс-конференции перед матчем 4-го квалификационного раунда Лиги Европы против "Краснодара" заявил, что он не разделяет весь состав соперника, и относится ко всем игрокам, в том числе и к лидерам, одинаково.

– Опасаемся ли Смолова? Я не тот тренер, который разделяет игроков, – сказал Милошевич. – "Краснодар" имеет хороший состав, и Смолов – один из важных футболистов. Но мы не можем обращать внимание только на одного игрока. У "Краснодара" хороши и иностранцы, и россияне. Мы должны играть от себя. Да, Смолов – лучший снайпер команды, если я не ошибаюсь. Несмотря на то, будет ли он играть или нет, желаю ему побыстрее оправиться.

– В "Црвене Звезде" играет много футболистов, ранее игравшие в России. Как считаете, какой чемпионат сильнее – российский или сербский?

– Говоря по факту, российский чемпионат – очень сильный, здесь вкладывается много денег, строятся стадионы. Здесь будет Чемпионат мира в следующем году, и я уверен, будет красивая организация. Здесь будут играть лучшие игроки и тренеры из других стран. Надеюсь, Сербия через некоторое время сможет построить такие же хорошие стадионы, как в России. (Екатерина ПОТАПОВА)