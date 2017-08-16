Владан Милошевич: "Краснодар" знает нас, мы – его"

Главный тренер "Црвены Звезды" Владан Милошевич на пресс-конференции перед первым матчем 4-го квалификационного раунда Лиги Европы против "Краснодара" заявил, что его команда хорошо изучила соперника, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Мы попали в эту стадию плей-офф, я знал, что будет тяжело, – отметил Милошевич. – Мы на жеребьевке получили очень серьезную команду. Могу сказать, что это похвала. Эту команду знают в Сербии, потому что много наших тренеров в России, и этот клуб имеет лучшую в стране академию. Мы получили очень тяжелого соперника, ожидаем очень трудный матч. Мы думаем, что мы хорошо подготовились. Мы постараемся провести хороший матч.

– Знакомы ли вы с Божовичем и Марьяновичем? Советовались ли с ними по поводу "Краснодара?

-Я не советовался. Марьянович – очень известный у нас специалист, и хорошо работает в Краснодаре. Господин Божович тоже знает хорошо русский футбол. Мы тут ничего не можем спрятать от "Краснодара", а он – от нас. Я думаю, мы хорошо знаем друг друга, тут секретов нет.

– Что должна сделать "Црвена Звезда", чтобы обыграть "Краснодар"?

– Я не знаю, насколько вы здесь, в России осведомлены. Есть такой анекдот, где говорят "Если хочешь победить, нельзя проиграть". Шутки в сторону – мы хотим провести хороший матч. "Краснодар" имеет свой стиль, он играет в атакующий футбол. Я думаю, этот матч не будет похожим на игры чемпионата. Я недавно пришел на место тренера команды, и игрокам я говорю, что мы никого не должны бояться, отдаваться игре.

– Какие матчи "Краснодара" вы смотрели при подготовке? Что отметите?

– Мы смотрели все игры, которые он провел. Не вижу, что можно изменить в игре, в стиле.