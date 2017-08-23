Владан Милоевич: "В матче с "Краснодаром" прошу игроков показать любовь к "Црвене Звезде" в действии"

Главный тренер "Црвены Звезды" Владан Милоевич в преддверии ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Краснодара" отметил, что любая деталь может изменить игру. Первая встреча состоялась в Краснодаре и закончилась победой российской команды со счетом 3:2.

- Я уже несколько раз говорил, что "Краснодар" - это очень серьезный соперник, - цитирует ТАСС Милоевича. - Мы готовы, мы тренируемся, ребята максимально сконцентрированы и сделают все возможное. Это единственное, что мы можем обещать, мы хотим пройти дальше. Но каждая деталь может изменить игру и стать решающей.

Главное для нас - сохранять концентрацию с первой и до последней минуты. Я прошу игроков показать любовь к клубу в действии, а не на словах, причем с самого начала встречи.