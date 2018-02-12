15:38 | Футбол — Лига Европы

Владан Милоевич: "Участие Боаки в матче с ЦСКА под вопросом"


Главный тренер "Црвены Звезды" Владан Милоевич рассказал о состоянии здоровья нападающего Ричмонд Боаки. По его словам, футболист рискует пустить матч 1/16 финала Лиги Европы против ЦСКА.

- Команда не испытывает проблем с травмированными игроками, однако участие Боакье под вопросом, решение по нему будет принято после сегодняшней тренировки, - цитирует ТАСС Милоевича. - Другие игроки, как говорится, голодны до игры и уже не могут дождаться начала встречи.

Матч "Црвена Звезда" – ЦСКА пройдет во вторник, 13 февраля, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

 
 

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Материалы сюжета: Лига Европы. Жеребьевка 1/16 финала
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