15:29 | Футбол — Лига Европы

Владан Милоевич: "ЦСКА - фаворит матчей с "Црвеной Звездой"


Главный тренер "Црвены Звезды" Владан Милоевич считает, что ЦСКА - фаворит 1/16 финала Лиги Европы. Он отметил опыт оборонительной линии армейцев и нападающего Ахмеда Мусу, который перешел на правах аренды из "Лестера".

- Мы ждали матчей с ЦСКА и, думаю, готовы к ним хорошо, - цитирует ТАСС Милоевича. - Никому не нужно представлять ЦСКА, ведь это команда, которая попала в турнир после группового этапа Лиги чемпионов. Не люблю говорить о фаворитах, но если нужно сделать выбор, я бы сказал, что это ЦСКА. Наша же команда может только гарантировать, что полностью выложится на поле.

Российская команда очень опытная, а ее атака усилилась с приходом Ахмеда Мусы. Игроки защиты провели на всех более тысячи игр за ЦСКА, это футболисты, которые обладают богатым опытом выступления как на международной, так и на внутренней арене, а ведь российский чемпионат - один из самых сильных в Европе.

Матч "Црвена Звезда" – ЦСКА пройдет во вторник, 13 февраля, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

 

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Материалы сюжета: Лига Европы. Жеребьевка 1/16 финала
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