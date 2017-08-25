Владан Милоевич: "Црвена Звезда" удивила "Краснодар" агрессией"

Главный тренер "Црвены Звезды" Владан Милоевич после победы над "Краснодаром" (2:1) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы отметил, что его подопечные попытались удивить соперника агрессивными действиями. Также сербский специалист поведал, что защитник Милан Родич играл со сломанным пальцем.

- Это большая победа и долгожданный выход в Европу, - приводит официальный сайт "Црвены Звезды" слова Милоевича. - Я думаю, что "Црвена Звезда" заслуживает этого. У нас был очень сильный противник. "Краснодар" играл в такой же футбол, как и у себя дома. Мы же попытались удивить их, изменив систему. В первой встрече мы не действовали агрессивно, сегодня же все было иначе.

Поздравляю моих игроков, они оставили сердце на поле. Родич играл со сломанным пальцем, но он хотел играть, хотя мы знаем, насколько это больно. У моих парней было большое желание и такое же сердце. Но нужно двигаться дальше. Будем работать, тренироваться, остальное приложится.

Трансляция матча "Црвена Звезда" – "Краснодар"