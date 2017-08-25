Владан Милоевич: "Црвена Звезда" не намерена останавливаться на победе над "Краснодаром"

Главный тренер "Црвены Звезды" Владан Милоевич после победы над "Краснодаром" (2:1) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы отметил, что эту победу долго ждали болельщики и игроки. Также сербский специалист рассчитывает на успешное выступление в групповом турнире.

- Это большая победа для нашего клуба, нам противостоял сложный соперник, - приводит ТАСС слова Милоевича. - Мы долго ждали выхода в групповой этап Лиги Европы, приятно, что стадион был заполнен, что мы сумели разделить победу вместе с нашими болельщиками, они поддерживали нас очень горячо, большое им спасибо за это. Мы не намерены останавливаться на том, чего достигли.

Трансляция матча "Црвена Звезда" - "Краснодар"