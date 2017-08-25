Владан Милоевич: "Чемпионат России - фантастический турнир"

Главный тренер "Црвены Звезды" Владан Милоевич после победы над "Краснодаром" (2:1) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы отметил, что его команде удалось агрессивно начать и забить быстрый гол. Также сербский специалист пожелал России провести лучший чемпионат мира в истории.

- Мы готовились к этому матчу и должны были играть жестко и агрессивно, - приводит ТАСС слова Милоевича. - Если не играть против "Краснодара" агрессивно, то шансов не будет. К счастью, нам удался быстрый гол. Во втором тайме мы стали играть с некоторыми поправками, и, конечно, стало куда легче после удивительного гола Гелора Канга.

Какое место "Црвена Звезда" могла бы занять в чемпионате России? У меня нет ответа, но могу сказать, что чемпионат России - это фантастический турнир. Желаю России провести лучший чемпионат мира.

Трансляция матча "Црвена Звезда" - "Краснодар"